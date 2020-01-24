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 Кабмин назначил главой Госаудитслужбы руководителя департамента Минфина

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка.

Как сообщает пресс-служба правительства, Буграк также был признан победителем конкурса на указанную должность, передает БизнесЦензор.

До последнего времени Игорь Буграк занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов,

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171734
 
 
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