 Морская охрана Украины получила от США оборудование на 29 миллионов

Церемония передачи состоялась 24 января на Одесском морском вокзале, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. Полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединенных сил. Кое-что из оборудования уже активно используется в службе. Часть имущества направлена в Измаильский Учебный центр Морской охраны и служит для подготовки персонала. Самое главное, что мы впервые получили такое оборудование, которое сможет защитить наших ребят во время выполнения ими задач, в том числе в зоне проведения ООС. То есть уникальность этого оборудования – это сохранение личной безопасности каждого военнослужащего", – рассказал начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур.

Отмечается, что такое же снаряжение используется Береговой охраной США. Таким образом, полученная помощь позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам НАТО.

Среди оборудования, переданного в рамках Программы экспертного контроля и безопасности границ (EXBS): бронежилеты с положительной плавучестью, специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения. Также украинские пограничники получили наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, оборудование для освещения и осмотра судов – всего более 3 тыс. предметов.

Список имущества, переданного в рамках EXBS, составлялся на основе изучения реальных нужд и заданий персонала Морской охраны как в повседневной обзорной деятельности, так и в штурмовых и в штормовых, аварийных условиях.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поблагодарил временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин и руководителя программы EXBS Метью Болдина за их работу по укреплению потенциала пограничного ведомства Украины.

"Убежден, что наше сотрудничество будет развиваться и иметь ощутимые практические результаты по укреплению пограничной безопасности в регионе", – подчеркнул Дейнеко.

Представители США в свою очередь заверили, что продолжат помогать Госпогранслужбе, в том числе наращивать возможности Морской охраны в рамках программы EXBS.

"От имени США и от имени народа США – мы очень гордимся быть вашими союзниками и вместе с вами охранять границы и обеспечивать безопасность и на суше, и на море", – заявила Квин.

Программа экспертного контроля и безопасности границ финансируется Государственным департаментом США и реализуется в Украине с 2001 года. Целью программы является предоставление помощи Украине в усилении национальной системы контроля за торговлей стратегическими товарами путем поддержки разработки нормативно-правовой базы, совершенствования порядка лицензирования, улучшения контроля за соблюдением законодательных требований, содействия взаимодействию с промышленностью, международного сотрудничества и межведомственной координации. Также в рамках программы Украине предоставляется поддержка в выполнении обязательств по недопущению распространения оружия массового поражения (ОМП) и связанных с ним материалов и технологий.