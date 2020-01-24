 Лукашенко обвинил Россию в срыве договоренностей о цене на газ для Беларуси

Об этмо заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую (газотранспортную систему Беларуси, в 2007-2011 годах), была четкая договоренность: нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что поднимал данный вопрос в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню", - подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - сказал он.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ для Беларуси составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

В конце декабря 2019 года Лукашенко и Путин вели напряженные переговоры по ценам на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание поздно вечером 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Беларуси на два месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

"Мы покупали и покупаем у вас (газ) за доллары. Вы говорите о единой валюте, я предлагаю за российские рубли давайте торговать. А хочется (российской стороне) доллары. Вот суть вашего валютного союза", - сказал Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На это у них ответа нет. Это кажется странным. Давайте газ за российские рубли, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу). Так вот - нет", - подчеркнул Лукашенко.