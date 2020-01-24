 "Vodafone-Украина" планирует одолжить $500 миллионов на развитие компании

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент компания рассматривает стратегию своего развития. В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты поэтапного привлечения внешнего финансирования в пределах $500 млн", – отметила руководитель операторского отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Как отмечается в сообщении ЧАО "ВФ Украина" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), компании разрешили заключать договоры займа, комиссии, поручений с других сделок, связанных с привлечением финансирования. Предельная совокупность таких сделок – $1 млрд (или 24,25 млрд грн по курсу НБУ на 20 января 2020 года).

Согласно данным в системе НКЦБФР и годовой финансовой отчетности ПрАО "ВФ Украина" за 2018 год, стоимость активов компании составляет 21,48 млрд грн. Соотношение предельной совокупности стоимости сделок к стоимости активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности – 112,91%.

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Как сообщалось, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компаниюподписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах.

Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.