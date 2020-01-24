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 Wizz Air готовится начать полеты из Чехии в Украину

Лоукост Wizz Air подал заявку на открытие рейсов из аэропорта "Пардубице" в Киев по чешской квоте.

Об этом говорится в уведомлении министерства транспорта Чехии, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Заявка подана 13 января 2020 года венгерским подразделением Wizz Air Hungary. В документе министерства указывается, что действующие ограничения на маршруте позволяют выполнять на нем до семи рейсов в неделю авиакомпаниям каждой из сторон.

До 10 февраля другие авиаперевозчики, желающие обслуживать маршрут Пардубице-Киев, могут подать свои заявки на рассмотрение.

Wizz Air готовится начать полеты из Чехии в Украину 01

С 22 октября 2019 года полеты на этой линии выполняет украинская авиакомпания SkyUp. До конца летнего сезона полеты выполняются четыре раза в неделю, а с апреля в расписание внесено пять еженедельных рейсов.

Рейсы Киев-Пардубице позиционируются как альтернатива прямым полетам в Прагу. Расстояние между чешскими городами составляет 125 км. Квота на полеты на линии Киев-Прага распределена между МАУ и Czech Airlines.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171722
 
 
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