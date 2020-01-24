 Евросоюз выделит Украине 26 миллионов евро на земельную реформу

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор.
"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", – написал Гончарук.
В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:
- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
- поддержка малых фермерских хозяйств;
- поддержка земельной реформы.
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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.