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Все про:финансирование (888) земельная реформа (83) Евросоюз (2044)

 Евросоюз выделит Украине 26 миллионов евро на земельную реформу

Кабинет министров на заседании 24 января одобрил проект соглашения, которое позволит привлечь 26 млн евро помощи Евросоюза для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", – написал Гончарук.

В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

  • институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
  • поддержка малых фермерских хозяйств;
  • поддержка земельной реформы.

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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171718
 
 
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У нас не буде земельної реформи особливо при цій владі. Народ не допустить!
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