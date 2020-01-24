 Кабин изменил правила объединения общин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

"Устанавливаются четкие критерии, благодаря которым общины смогут "оценить" собственную способность: человеческий потенциал, финансовые и имущественные ресурсы. Эти критерии позволят предоставлять качественные услуги жителям и решать накопившиеся проблемы, развивать местную экономику", – сказано в сообщении.

В частности, установлено, что Методика определяет порядок разработки перспективного плана и условия формирования проектных способных территориальных общин.

При этом решением правительства предусмотрено, что формирование способных территориальных общин осуществляется с учетом уровня их способности, оптимальных сетей социальной инфраструктуры и доступности публичных услуг в соответствующих сферах.

Также определена четкая последовательность формирования способных территориальных общин, установлены критерии оценки уровня способности территориальных общин и необходимость учета такой оценки при разработке перспективных планов (внесении изменений в перспективные планы).

Кроме того, решением Кабмина положения Методики приведены в соответствие со стандартом доступности публичных сервисов и услуг, определенных Программой деятельности правительства и законом "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" от 5 декабря 2019 года №348-IX.

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Как сообщалось, указанным законом предусмотрено, что перспективные планы объединенных общин, как и теперь, будут разрабатывать областные государственные администрации и утверждать правительство. Но процедура создания перспективных планов больше не будет предусматривать этапа одобрения этих документов областными советами.

Также законом предложено установить, что объединение общин должно происходить исключительно по перспективному плану формирования общин области с целью исключить хаотическое объединение.

По данным Минрегиона, за 2015-2019 годы перспективными планами удалось покрыть 87,6% территории Украины. При этом в Одесской области перспективный план охватывает только 40% территории, в Киевской – 54%, Винницкой – 76%, Черкасской – 75% территории. Закарпатская область одобрила перспективный план месяц назад, но еще не подала его на рассмотрение Кабмина.

Ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак предложила обновить Методику формирования способных общин, а именно критерии ресурсной способности объединенных территориальных общин.

В частности, предложено установить, что в способной общине должно проживать не менее 5 тыс. человек, включая не менее 250 детей школьного возраста и 100 детей дошкольного возраста.