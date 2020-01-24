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 Гончарук анонсировал решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие недели

Кабинет министров примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели, на данный момент идет оценка эффективности проведенного ранее объединения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты. Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать на результаты этой работы", – сказал Гончарук, отвечая на вопрос, когда будет проведена реорганизация в правительстве, в частности, разделение министерств и формирование новых ведомств. 

По словам Гончарука, на данный момент правительство оценивает, какое из решений об объединении министерств было оправданным или неудачным.

"Безусловно, какие-то решения будут приняты", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделить некоторые министерства и что ждет от Гончарука соответствующих предложений, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171711
 
 
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Профаны и дебилы не совсем дураки - сперва они провели слияние министерств типа единого министерства энергетики и экологии (это не шутка, это реальное зе-министерство), а теперь через несколько месяцев можно с лицом столоначальницким, слегка придурковатым, объявить о... правильно, разделении министерств. Это даже не герои глибовских баек - это хуже, это вредители и халявщики, пришедшие во власть с пустотой в голове.
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