 Гончарук анонсировал решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие недели

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты. Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать на результаты этой работы", – сказал Гончарук, отвечая на вопрос, когда будет проведена реорганизация в правительстве, в частности, разделение министерств и формирование новых ведомств.

По словам Гончарука, на данный момент правительство оценивает, какое из решений об объединении министерств было оправданным или неудачным.

"Безусловно, какие-то решения будут приняты", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделить некоторые министерства и что ждет от Гончарука соответствующих предложений, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.