[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.2 26.68
 Финансы
  230  0
Все про:госдолг (462) Минфин (1300) ОВГЗ (323) облигации (706)

 Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 121 миллиард

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 24 января увеличился на 0,98 млрд грн – до нового рекордного уровня в 121,63 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков сократился на 0,28 млрд грн – до 328,28 млрд грн, тогда как юрлиц увеличился на 0,03 млрд грн – до 24,03 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн, до 9,57 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка не изменился – 334,57 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 0,79 млрд грн – до 818,06 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,3 млрд грн, снизив ставки ценным бумагам в национальной валюте сроком от 6 месяцев до трех лет до 10,01-10,04%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171706
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Гончарук_Алексей Зеленский Израиль Кабмин Пристайко Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх