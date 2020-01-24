 Цены на нефть упали ниже $62 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $61,77 за баррель, что на $0,27 (0,44%) ниже цены закрытия четверга. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на $0,23 (0,41%), до $55,36 за баррель.

По итогам недели нефть может потерять 5% на опасениях о замедлении экономического роста и ослаблении спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного новым китайским коронавирусом.

"Перспективы китайской экономики и спроса на нефть находятся под угрозой, именно поэтому на финансовых рынках преобладает осторожность", - сказал Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.

По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 000 баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Снижение спроса на нефть может увеличить избыток предложения на рынке. В среду глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в Давосе заявил, что "мир наводнен нефтью, особенно из США".

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов в провинции Хубэй, чтобы остановить распространение инфекции. По последним данным, в Китае подтверждено 882 случая заражения новым коронавирусом, который вызывает пневмонию. 26 заболевших умерли.