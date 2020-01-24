 "Газпром" возобновит размещение евробондов после мирового соглашения с "Нафтогазом"

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, это становится возможным после снятия всех претензий, арестов и обеспечительных мер, наложенных по искам "Нафтогаза Украины" в европейских судах.

"Газпром" официально сообщил, что 5 февраля совет директоров компании в заочной форме рассмотрит вопрос "О займах ПАО "Газпром". Эта формулировка всегда говорит о подготовке новых евробондов концерна.

Источник уточнил, что в планах компании – привлечь финансирование в долларах США и в евро.

Как отмечает агентство, валюта возможных новых инструментов точно согласуется с графиком погашений имеющихся бондов "Газпрома": в феврале ему предстоит погашение бумаг на $800 млн, в марте – на 1 млрд евро. Как ожидается, сделка может состояться сразу после "Дня инвестора" (презентации пройдут 11 февраля в Нью-Йорке и 13 февраля в Лондоне).

В прошлый раз "Газпром" занимал на рынке год назад - в феврале 2019 года (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). В ноябре готовились бонды во франках, но выпуск не был размещен, хоть и подготовлен.

Как сообщалось, 21 января "Газпром" заявил, что по просьбе "Нафтогаза" с активов российского монополиста в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры. Как пояснили в "Нафтогазе", от исков отказались после того, как "Газпром" выплатил $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

Из-за ареста созданных для размещения евробондов европейских компаний "Газпрома" российская компания несколько раз была вынуждена отказаться от выхода на рынки капитала.

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Напомним,, 30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от попыток взыскать активы российского "Газпрома" в рамках выполнения решения арбитража, а также от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. Кром етого Украина взяла обязательство отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд), наложенного по решению АМКУ.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.