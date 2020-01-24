 Кабмин утвердил запуск программы льготных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.

"Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства", – сообщил премьер.

Глава правительства напомнил, что программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн кредита по сниженной ставке в размере 5-9%для создания или расширения собственного бизнеса.

Гочарук также отметил, что подготовка государственных банков к запуску программы государственной помощи малому и микробизнес проходит в плановом режиме, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я сегодня провел совещание с государственными банками для того, чтобы убедиться, что подготовка к этому запуску проходит в плановом режиме –хорошо, с первого рабочего дня февраля месяца программа стартует", – сообщил Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

В свою очередь в пресс-службе Министерства финансов уточнили, что Кабмин утвердил два постановления, которые позволят Фонду развития предпринимательства запустить программу "Доступные кредиты 5-7-9%", а также определяют механизм надлежащего использования предусмотренных на это бюджетных средств.

Реализация этой программы предусматривает удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно выплачиваться комиссия банков в 0,5-1%).

Процент зависит от размера и типа бизнеса: 5% годовых при выручке до 25 млн грн и создании минимум двух рабочих мест в течение первого квартала, 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

При этом для предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но не может быть ниже 5%).

Второй предусмотренный программой способ содействия кредитованию бизнеса – предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата за гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

"По предварительным оценкам, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году", – ожидают в Минфине.

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Как сообщалось, 21 января президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства" №436-IX, который Верховная Рада приняла 14 января.

Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5%, 7% и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.

Напомним ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка заемщика до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. Также поддержка предпринимателям будет оказываться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.