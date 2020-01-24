 Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" с прибылью в 148 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

Согласно финплану, "Украэрорух" планирует получить чистую прибыль на сумму 148 млн грн.

Плановый показатель количества полетов на 2020 год на 11% превышает плановый показатель 2019-го года. В государственный бюджет и целевые фонды "Украэрорухом" предполагается уплатить более 1,2 млрд грн.

"Для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредитные средства в размере 347,7 млн грн, что будет осуществляться в рамках заключенных кредитных договоров между "Украэрорухом" и ЕБРР/ЕИБ", - говорится в сообщении.

В этом году "Украэрорух планирует привлечь капитальных инвестиций на сумму 919,2 млн грн.

Как сообщалось, финплан ГП "Украэрорух" на 2019 год предусматривал получение дохода госпредприятия в объеме 4,09 млрд грн, чистая прибыль была запланирована в объеме 130,2 млн грн.