 Беларусь ведет переговоры с США, Саудовской Аравией и ОАЭ о поставках нефти

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: "американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше".

Лукашенко заявил, что Россия давит на Беларусь с помощью нефти. "Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", - сказа он.

Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки - через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме.

"Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", - сказал Лукашенко.

Третье направление, продолжил Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

"И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", - заявил он.

Как сообщалось, ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ранее первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что власти страны направили запрос на покупку нефти ряду стран, в том числе Украине.

При этом Беларусь является основным поставщиком дизтоплива на рынок Украины, а также занимает 35,5% рынка бензина.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.