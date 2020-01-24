 Прокуратура передала в суд дело бывшего главы "Спецтехноэкспорта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

Обвинительный акт направлен в суд против бывшего директора и еще четырех бывших служащих "Спецтехноэкспорта".

Подозреваемый и его заместители организовали схему растраты денег госпредприятия "Завод 410 ГА" и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

По данным следствия, при подписании контракта на поставку продукции военного назначения с другой страной, подозреваемый подписал соглашение о привлечении к этой сделке компании-посредника. За свои услуги эта компания взяла с госпредприятия $2,2 млн.

"Однако собранные следствием доказательства свидетельствуют, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял", - сообщает САП.

В результате действий подозреваемых государственному предприятию "Завод 410 ГА" было нанесено материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн грн.

"Спецтехноэкспорт" управляет предприятием "Завод 410 ГА".

Как сообщалось, 4 марта 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", а также еще трех бывших должностных лиц госпредприятия по подозрению в растрате $2,23 млн.

Соломенский суд Киева 6 марта того же года постановил арестовать директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса до 1 мая, установив альтернативную меру пресечения в виде залога в 7 млн грн.

Суд также избрал меру пресечения в отношении бывшего директора госпредприятия Павла Барбула в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1,9 млн грн залога.

Уже 8 марта стало известно, что оба топ-менеджера внесли залоги и вышли из СИЗО.

"Укроборонпром" прекратил действие контракта с руководителем госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом в октябре 2019 года.