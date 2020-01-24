 "Нафтогаз" предупредил о риске прекращения газоснабжения 37 производителей тепла. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 23 января таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн грн с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года.

"Напомним, что согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019, должен быть осуществлен до 25 января", - сообщает "Нафтогаз".