 Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Например, уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи", - сообщает Макогон.

"Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объёме 9 млн м3 в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн м3, то фактически транспортируется через границу только 7 млн м3 (9-2)", - рассказал Макогон.

По его словам, ранее такие операции нельзя было делать из-за исторического транзитного контракта. Поэтому Украина выводила физически все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и закачивала нужные объемы назад через пункт "Германовичи".

"Сейчас таких ограничений нет и мы можем путём виртуального реверса импортировать весь объём газа, который физически идёт из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн м3 в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн м3)", - сообщи лон.

Макогон ожидает, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. "Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - написал он.

Макогон добавил, что сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн кубометров.

"Транзит в Польшу - 9,1 млн м3. Соответственно, только 3,6 млн м3 физически будут доставлены в Польшу. Хочу заметить, что ранее летом максимальная техническая возможность по импорту в Украину из Польши была только 4,3 млн в сутки. То есть теперь больше уже таких ограничений нет", - написал Макогон.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны, что открыло возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.