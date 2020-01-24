 В Украине в новом году уже произошел рейдерский захват бизнеса, – "Опендатабот"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Опендатабот" сообщает БизнесЦензор.

"1 января владелец и директор ООО "Профт" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от "Опендатабот" о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Моисеев Максим Сергеевич", - сообщает платформа..

Пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковым на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности.

"23 декабря Киевская частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна засвидетельствовала доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать. Так на основе поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - сказал Смирнов..

По данным "Опендатабот", ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. С 2014 года количество рейдерства постоянно растет.

Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская области.

"Рейдерство обычно связано с действиями регистраторов или судебными решениями по изменению имущественных прав, состава учредителей или руководителей предприятия", - сообщает "Опендатабот".