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 "Укрзализныця" планирует отремонтировать до 500 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020 году, если план ремонтов поддержит правительство, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" изобрела модель, по которой в 2020 году может провести капитальный ремонт до 500 пассажирских вагонов. Согласно подсчетам специалистов, по формуле можно обновить один вагон за 1 млн грн. Для сравнения: полностью новый вагон сегодня стоит 25 млн грн, проведение капитального ремонта - 11-12 млн грн", - сообщает компания.

По словам Кравцова, больше всего жалоб на качество пассажирских вагонов компания поступает из-за старых окон, изношенных туалетов и систем отопления.

"Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления", - уточнил Кравцов.

Он сообщил, на 2020 год закладывается возможность отремонтировать 300-500 вагонов.

"Если сможем удержать такие темпы, то примерно за три года забудем о проблеме вагонов эконом-сегмента. Надеюсь, эту инициативу поддерживают на уровне правительства, и мы сможем начать эту программу", - сказал Кравцов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171661
 
 
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