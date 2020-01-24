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 Украина не будет отдавать "Укрзализныцию" в концессию, – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук заявил, что сейчас Украина ведет переговоры с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка", - заявил Гончарук.

Он пообещал позже рассказать больше о сотрудничестве с Deutsche Bahn.

"Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве", - заявил Гончарук.

Как сообщалось, накануне Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", сообщив, что в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в дальнейшем власти Украины хотят передать "Укрзализныцю" в упраление Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что на данном этапе планируется привлечь топ-менеджеров Deutsche Bahn для сотрудничества и развития АО "Укрзализныця" в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171655
 
 
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