 ДТЭК предупредил об отключении электроэнергии для двух госшахт

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. Задолженность ШУ "Южнодонбасское №1" превышает 123 млн грн. Долг шахты им. М.С. Сургая - более 300 млн грн", - сообщает ДТЭК.

"У ОСР нет другого выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты - прямое нарушение потребителем норм Закона Украины "О рынке электрической энергии", - заявляет ДТЭК.

ДТЭК призывает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкой областной государственной администрации и руководство шахт-должников быстрее найти решение, которое позволит не допустить отключения.