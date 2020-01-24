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 ДТЭК предупредил об отключении электроэнергии для двух госшахт

28 января оператор системы распределения будет вынужден отключить от энергоснабжения ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1", а 29 января - ГП "Шахта им. М.С. Сургая", сообщает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. Задолженность ШУ "Южнодонбасское №1" превышает 123 млн грн. Долг шахты им. М.С. Сургая - более 300 млн грн", - сообщает ДТЭК.

"У ОСР нет другого выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты - прямое нарушение потребителем норм Закона Украины "О рынке электрической энергии", - заявляет ДТЭК.

ДТЭК призывает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкой областной государственной администрации и руководство шахт-должников быстрее найти решение, которое позволит не допустить отключения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171648
 
 
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