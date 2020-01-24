 "Нова пошта" увеличила количество отправлений на 22%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил директор компании Александр Бульба на конференции в четверг вечером, в декабре 2019 года суммарно было доставлено 24,5 млн посылок, из них 1,3 млн фактически за сутки.

"В 2019 году мы открыли 3300 новых отделений в более чем 3100 новых населенных пунктов ", - заявил директор "Нова Пошта.

По его словам, также в прошлом году компания доставила 500 тыс. авиапосылок (тестирование этой услуги запущено в августе 2019 года).

Хмельницкий инновационный терминал (открыт в мае 2019 года) обработал 27,6 млн отправлений, Львовский терминал, открывшийся осенью 2019 года, – 14,2 млн посылок. Киевский инновационный терминал – 97,8 млн отправлений.

Кроме того, в 2019 году "Нова Пошта" доставила 3,4 млн международных отправлений, что на 26% больше, чем за 2018 год, из них 2,3 млн из Китая (рост на 30%).

Nova Poshta International в 2019 году на 20% увеличила количество доставок из США, в два раза из Великобритании и в три раза из Польши.

Чаще всего, по данным компании, украинцы заказывают одежду и обувь, аксессуары для мобильных телефонов и мелкую электронику.

Количество пользователей мобильного приложения компании за год выросло на 48% - до 3,7 млн, а пользователей бизнес-кабинета стало больше в пять раз. Через мобильное приложение клиенты компании оформили более 22 млн экспресс-накладных.

Средний показатель готовности рекомендовать компанию (NPS) за год вырос с 73% до 77%.

За 2019 год в компании собрали и передали на переработку подрядным организациям 1613 тонн вторсырья - на 49% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, "Нова Пошта" перечислила в бюджет всех уровней более 4,3 млрд грн налогов и сборов, что на 29% больше, чем в 2018-м.

По итогам года клиентский пул компании составил около 8 млн клиентов, а количество сотрудников достигло 28 тыс.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

В 2018 году компания доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.