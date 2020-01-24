 Конгресс расследует отмену санкций против угольной шахты Ахметова в США. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.
Уже более года шахта Affinity Mine находится под пристальным наблюдением Комитета по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США. Комитет подозревает, что шахту незаконно вывели из-под санкций, которые ввели после аварии на производстве.
Уголь на шахте Аffinity Mine добывает компания Pocahontas Coal Company LLC - это одна из 5 дочерних компаний United Coal Company, которая с 2009 года является частью металлургического холдинга Метинвест Ахметова и Новинского.
В 2018 году на Аffinity Mine работало 265 шахтеров, которые добыли немного меньше 1 миллиона тонн коксующегося угля. Это треть от всего объема, который Метинвест добыл в США в 2018 году.
В 2013 году на шахте Аffinity Mine в течение месяца случилось две аварии, в результате которых погибли двое шахтеров. После этих трагедий Управления по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США ввело санкции и присвоило шахте статус "нарушителя" - рattern of violations.
Фил Смит, директор по правительственным связям Объединение работников шахт Америки, отмечает, что случай с этой шахтой - первый, когда с компании сняли статус нарушителя pattern of violations, не выполняя требования закона.
Смит объясняет: этот статус означает, что угольная шахта в течение длительного времени демонстрировала, что они "не могут ее безопасно эксплуатировать, что грубые нарушения продолжаются".
Фирма, которой присвоено такой статус, попадает под усиленный контроль управления охраны труда, а это значит частые проверки. И если в течение трех месяцев после присвоения статуса управление фиксирует на этой шахте новые нарушения, то вправе издать приказ о выводе шахтеров и, соответственно, остановке работы шахты.
С момента гибели двух шахтеров на Affinity Mine в 2013 году Управление по охране труда чуть ли не ежемесячно фиксирует на этой шахте новые и новые нарушения, за которые Pocahontas Coal Company LLC платит штрафы.
Но, несмотря на системные санкции, в июне 2018 года управления по охране труда пошло на уступки компании Ахметова и заключило мировое соглашение, отменив статус "нарушителя".
И теперь сам Конгресс в Вашингтоне уже почти год изучает это соглашение.
В сентябре 2018 он обратился с просьбой предоставить подробную информацию о встрече и переписке представителей управления охраны труда с представителями угольной компании Рината Ахметова.
В письме Конгресс выразил сомнения в законности сделки и попросил указать точную дату полной проверки шахты, при которой управление по охране труда не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить статус "нарушителя".
За полтора месяца после подписания мирового соглашения, в августе 2018 года, на этой же шахте управление зафиксировало новые нарушения, за которые были начислены штраф - 140 тысяч долларов, в 2019 году - более 7 тысяч долларов.
Вскоре Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Западной Вирджинии рассмотрит дело по шахте украинского олигарха. Объединение работников шахт Америки требует восстановить для нее статус "нарушителя". Продолжается проверка Конгресса.
Ахметка - успешный олигарх - самая большая ложь Украины за последние 20 лет. Это просто выдуманная пустышка и прокладка гебешно-комуняцкой мафии, разжиревшей на украденных деньгах развалившегося СССР, которая одной рукой контролирует всю энергетику и металургию Украины, имеет своих людей в парламенте и министерствах, судах и службах, а другой рукой ведет непрекрытую агрессию и окупацию територий Украины.
Хватит лжи, давайте говорить правду и давайте покончим с гебешно-комуняцкой маией, которая нам устроила экономический Чернобыль и кошмарит нас уже 20 лет своей радиоктавной коррупцией.
- За 20 лет панамских офшоров сывочолый малдивский «рехформатор» не заплатил Украине 500-600 млн долларов налогов
- Коломойша за это время не заплатил пару миллиардов долларов налогов + Приват (еще 6 млрд)
- Пинчура (кучмовская прокладка) за 20 лет не заплатил пару миллиардов долларов налогов
- Ахметка (путлеровская прокладка) не заплатил за это время 10 миллиардов долларов налогов
Если сложить это и еще других по мелочи (которые должны 50-100 млн) то получиться 15-20 млрд долларов не уплаченных налогов. Эти деньги не в казне. Вместо этого они идут на самолеты, яхты, дома и на подкуп госапарата, силовиков, рады и даже покупки себе должности президента (как это сделал себе Пеця).
За эти деньги можно серьезно модернизировать всю медицину и образование в Украине
Весь урон бюджету можно подсчитать до копеейчки. Все данные и экспертиза есть у американцев и европейцев. Было бы желание.
Не пора ли нам дать ЗЕ четкую установку чего мы хотим от него в 2020 году?