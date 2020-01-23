 Кабмин вернул закупку лекарств за бюджетные средства предприятию Минздрава

Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующее постановление Кабмина №1172 от 27 ноября 2019 года обнародовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

Документом утвержден "Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья".

Указанным порядком предусмотрено привлечение ГП "Медицинские закупки Украины" к закупкам медицинских товаров за средства государственного бюджета и предоставления ему статуса получателя бюджетных средств.

"Уже в 2020 году государственное предприятие начнет выполнять эту функцию, постепенно беря на себя закупки от специализированных организаций (UNDP, UNICEF, Crown Agents), которые закупают лекарства и медицинские изделия для Украины с 2015 года", – отмечается в сообщении.

При этом формировать номенклатуру закупок, распределение между направлениями будет Минздрав.

"Важной новацией стало разрешение закупать лекарственные средства вне национального переченя основных лекарственных средств при условии создания региональных целевых программ и после оценки медицинских технологий. Таким образом, будет расширена сфера применения ОМТ, как инструмента для принятия управленческих решений", – сказано в сообщении.

В министерстве также сообщили, что решением вносится ряд технических изменений в некоторые постановления Кабинета министров, "касающиеся формирования ценовой политики на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемых за средства государственного бюджета".

Решение Кабмина также предусматривает, что частные учреждения здравоохранения смогут получать лекарственные средства и медицинские изделия, закупленные за бюджетные средства при заключении договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла за основу проект закона, предусматривающий создание Минздравом специальной организации для закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Также законопроектом предложено упростить импорт препаратов для новой закупочной организации, а также вносятся изменения в порядок лицензирования лекарств.

Напомним, с 2015 года Министерство здравоохранения Украины осуществляет закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения через специализированные международные организации. Такое решение было принято с целью избавиться от коррупции и завышенных цен при закупках лекарств.

В сентябре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в закон о публичных закупках, продлив закупки лекарственных средств через международные организации до 2022 года.