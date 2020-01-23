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Все про:велосипед (21) Киев (2383) парковка (101)

 Власти Киева пообещали создать 200 новых парковок для велосипедов

Возле учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах города Киева установят парковочные велосипедные стойки. Всего планируется установить 681 парковочную велосипедную стойку на 204 площадках.

Перечень площадок утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации №79, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Заказчиком определено КП "Киевтранспарксервис". Работы планируют выполнить в течение 2020 года.

В ведомстве отметили, что согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киев, среди типов велопарковок выбраны стойки для велосипедов, поскольку они рассчитаны для одного или двух велосипедов и являются оптимальным решением для кратковременного парковки.

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171585
 
 
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