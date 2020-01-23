 Власти Киева пообещали создать 200 новых парковок для велосипедов

Перечень площадок утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации №79, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Заказчиком определено КП "Киевтранспарксервис". Работы планируют выполнить в течение 2020 года.

В ведомстве отметили, что согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киев, среди типов велопарковок выбраны стойки для велосипедов, поскольку они рассчитаны для одного или двух велосипедов и являются оптимальным решением для кратковременного парковки.

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств.