 Нацбанк назвал самые популярные банкноты среди фальшивомонетчиков. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"По итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 году – 3,6 шт.). Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 штук поддельных банкнот евро (в 2017 году – 33 шт.)", – отмечается в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что банкноты нового поколения гривни (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 грн, которые введены в обращение в 2015-2019 годах) имеют усиленную систему защиты, поэтому чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

В то же время по итогам 2019 года зафиксировано уменьшение количества поддельных банкнот номиналом 200 гривен – на 17%, 100 гривен – на 29%, 50 гривен и 20 гривен – на 31%.

Как сообщалось, по итогам 2018 года, по сравнению с 2017 годом, Нацбанк зафиксировал снижение количества и суммы подделки банкнот гривни на 30% и 41% соответственно.

Так, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в 2018 году составило 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении, тогда как в 2017 году этот показатель был больше – 0,00036%. Таким образом, на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году – 3,6 шт. подделок).