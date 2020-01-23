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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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 Собственник крупнейшего производителя сахара покупает агрофирму на Львовщине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской Agroma LTD, конечным бенефициаром которой является владелец компании "Радеховский сахар" Владимир Маткивский, приобрести контроль над ООО "Винал Агро", расположенном в Ходориве Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным Госреестра юрлиц, основателем ООО "Винал Агро" с уставным капиталом 185,2 млн грн указана кипрская компания "Марримор Холдингз Лимитед". Предприятие занимается выращиванием и хранением зерновых и бобовых культур.

Как сообщалось, принадлежащий Маткивскому "Радеховский сахар" по итогам 2018 года занял второе место по производству сахара в Украине с долей 18,4%.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Кто производит сахар в Украине 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171571
 
 
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