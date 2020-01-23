 Сертификаты энергоэффективности в Украине получили 1,3 тысячи зданий

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.
В частности, сертификацию уже прошли:
- 430 жилых домов;
- более 330 общественных зданий;
- 254 учебных заведения (школы, университеты и другие);
- более 210 медицинских учреждений;
- более 70 детских садов;
- более 40 предприятий торговли;
- 7 отелей.
Спрос на сертификацию энергоэффективности зданий постоянно растет. Например, в феврале прошлого года энергоаудиторы подали в базы Госэнергоэффективности лишь 14 сертификатов, а в ноябре – более 200, в декабре – рекордные 376.
Больше всего энергетических сертификатов выдано во Львовской, Ривненской и Полтавской областях.
Для обеспечения сертификации в стране еще в июле 2018 года Госэнергоэффективности с учреждениями высшего образования положило начало сотрудничество, чтобы ввести учебные программы и аттестации для энергоаудиторов. В результате 30 высших учебных заведений готовят специалистов в этой сфере.
"Чтобы помочь энергоаудиторам качественно проводить сертификацию, Госэнергоэффективности совместно с Ассоциацией энергоаудиторов Украины разработали пособие "Как составить энергетический сертификат и не ошибиться". Мы проанализировали типичные ошибки, которые допускают энергоаудиторы, и определили рекомендации, как их избежать", – сообщил директор Департамента технического регулирования энергоэффективности Госэнергоэффективности Роман Марецкий.
Он также напомнил, что благодаря сертификации определяется:
- класс энергоэффективности здания;
- рекомендации по термомодернизации здания, чтобы повысить ее энергоэффективность, обеспечить комфортные условия пребывания и уменьшить расходы на коммунальные счета.