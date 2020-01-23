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Все про:арест (423) залог (138) Укрбуд (32) Антикоррупционный суд (100) Микитась (65)

 Суд арестовал бывшего заместителя главы "Укрбуда" по делу Микитася

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал избрал меру пресечения для бывшего заместителя президента государственной корпорации "Укрбуд" в виде содержания под стражей до 14 февраля с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба суда, при условии внесения залога, подозреваемый будет обязан носить электронное средство контроля (браслет), передает БизнесЦензор.

На него также возложены дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, не покидать Киев, а также сдать загранпаспорта.

Как уточнили в ВАКС, бывшего заместителя президента "Укрбуда" подозревают в пособничестве по завладению имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн. Подозреваемым по этому делу выступает бывший владелец "Укрбуда" и экс-нардеп Максим Микитась.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что речь идет о Вячеславе Мармыше.

В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнила, что прокуроры требовали установить для Мармыша залог в размере 77 млн грн. Поэтому прокуроры САП обжалуют решение следственного судьи в части размера залога.

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Как сообщалось, 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн. 

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171567
 
 
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