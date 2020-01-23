 Платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития. Среди главных преимуществ использования международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины:

гармонизация украинского платежного пространства с мировым;

включение новых игроков платежного рынка и платежных инструментов, согласно второй платежной директивы ЕС (PSD2);

введение новых и расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов;

реализация новых автоматизированных процессов, которые покрывают полный жизненный цикл платежей;

повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей;

расширение реквизитов платежей дополнительной информацией;

усиление защиты информации.

"Стандарт ISO 20022 – это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы во время осуществления платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже. Соответственно, это удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки. Credit transfer, direct debit, различные информационные запросы, в том числе о состоянии счета, – все это мы сможем реализовать в отечественной платежной инфраструктуре в соответствии с формата ISO 20022", – пояснил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод.

В частности, планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Системе электронных платежей (СЭП) Национального банка произойдет до конца 2021 года. В будущем это позволит упростить взаимодействие между украинскими и международными платежными системами благодаря использованию понятных и общепринятых в мире стандартов. В среднесрочной перспективе в рамках перехода СЕП на стандарт ISO 20022 планируется также внедрение мгновенных платежей в системе.

Кроме того, в рамках проекта Национальный банк разрабатывает модели стандарта ISO 20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины, а именно в таких направлениях:

кредитовый перевод – перевод по инициативе плательщика;

дебетовый перевод – перевод по инициативе получателя денежных средств/взыскателя;

особые случаи и расследования – уточнение реквизитов, невозможность исполнения платежной инструкции, расследование в отношении платежа и тому подобное.

Сейчас Национальный банк завершает обработку направления, касающегося кредитового перевода. Разработаны материалы по этому вопросу размещены на сайте Национального банка для обсуждения с участниками рынка.

Учитывая план внедрения проекта, участники рынка уже могут начать планирование изменений в собственных внутренних и внешних системах.

ISO 20022 – международный стандарт и методология создания описаний бизнес-процессов, сопровождающихся обменом электронными финансовыми сообщениями, и проектирования схем и форматов этих сообщений. Его можно рассматривать как "финансовое эсперанто", универсальный язык взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков. Стандарт ISO 20022 был утвержден в 2004 году, и за несколько лет на основе его методологии было спроектировано 280 различных типов сообщений. Стандарт постоянно и активно развивается, представлены модели совершенствуются, отражая растущие потребности участников рынка.

Сейчас на его основе построены формализованные модели для таких финансовых операций: