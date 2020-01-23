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Все про:авиация (1208) Иран (303) полеты (82)

 Иран заявил о безопасности полетов над страной

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом сообщает MehrNews, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Как отметил Эслами, несмотря на ситуацию в Иране, иранское небо является безопасным для международных рейсов.

"Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171553
 
 
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Как быстро!!!! Не уверен, не уверен. А где отчёт следствия, по причине пусков ракет? А где виновные, имена, лица? А где отчёт о расшифровке ящиков??? А где выплата компенсаций.....самим Ираном!!, как гарантом безопасности собственного воздушного пространства???
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