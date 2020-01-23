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 Королева Великобритании подписала закон о Brexit

Королева Великобритании Елизавета Вторая в четверг, 23 января, подписала закон о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза, что позволит завершить Brexit 31 января.

Об этом сообщил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Накануне этот документ окончательно одобрил Британский парламент. Верхняя палата парламента Великобритании – Палата лордов – 22 января ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января.

Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171551
 
 
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