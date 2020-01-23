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 Служба здоровья обнародовала перечень услуг по программе медгарантий

Национальная служба здоровья Украины обнародовала 27 пакетов медицинских услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2020 год и согласованы Министерством здравоохранения 21 января 2020 года.

Согласно публикации, Программа медицинских гарантий будет включать первичную, экстренную, амбулаторную вторичную и третичную медицинскую помощь, включая реабилитацию и стоматологическую помощь, передает БизнесЦензор.

Также ПМГ на 2020 год включает маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию, лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях, хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях, стационарную помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, родах, помощь новорожденным в сложных неонатальных состояниях.

Кроме того, в программу включены диагностика, химиотерапевтическое и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей, психиатрическая помощь, диагностика и лечение туберкулеза, диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ, психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии, стационарная и мобильная паллиативная помощь, реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больных, в течении первых трех лет жизни, реабилитации взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

С 1 апреля 2020 года медучреждения всех уровней перейдут на модель финансирования через НСЗУ за предоставленные медицинские услуги в соответствии с законом "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения". Медицинские услуги, в рамках ПМГ, будут оплачиваться НСЗУ по прямым договорам с медучреждениями, для пациентов они будут безоплатными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171550
 
 
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