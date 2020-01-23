 Кабмин обновил порядок блокирования налоговых накладных

Как сообщает Государственная налоговая служба, соответствующее постановление Кабмина №1165 от 11 декабря 2019 года обнародовано на официальном сайте правительства и вступило в силу, передает БизнесЦензор.

Порядком, в частности, определены критерии рискованности плательщика налога на добавленную стоимость и критерии рискованности совершения операций

Кроме того, установлен перечень показателей, по которым определяется положительная налоговая история плательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

Документом также установлены формы решений о соответствии/несоответствии плательщика НДС критериям рискованности, таблица данных плательщика НДС, форма решения об учете/неучете такой таблицы.

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Также постановлением утвержден Порядок рассмотрения жалобы на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

"Это дает налогоплательщикам возможность административного обжалования всех решений об отказе регистрации налоговой накладной, что будет способствовать ускорению урегулирования досудебных споров", – отмечают в Налоговой службе.

Порядком, в частности, определены формы такой жалобы, заявления об ее отзыве, а также решения по результатам ее рассмотрения.