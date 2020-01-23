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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого министра Клименко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Грин Банк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 21 января поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Грин Банк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ принял решение о ликвидации "Грин Банка" в январе 2015 года.

За период временной администрации и ликвидации "Грин Банка" вкладчиками получено около 3,7 млн грн в пределах гарантированной суммы возмещения.

24,39% акций "Грин Банка" принадлежали киевской компании "ТУАЗ". В июле 2014 года Генпрокуратура Украина сообщила, что "Грин банк" был подконтролен бывшему министру доходов Александру Клименко. "Грин банк" подавал иск в суд об опровержении этой информации, но проиграл дело.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171542
 
 
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