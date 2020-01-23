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 Производители спрогнозировали падение продаж автомобилей в Европе впервые за 7 лет

Продажи новых автомобилей в Европе в наступившем году упадут на 2%.

Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Это будет первый спад европейских автомобильных продаж за последние семь лет, и его причину эксперты видят в ужесточении требований в ЕС к уровню вредных выбросов и готовящемся переходе к экологически чистому автомобильному транспорту. В 2019 году европейский автомобильный рынок вырос на 1,2%, было продано 15,3 млн автомобилей. При этом в декабре продажи резко взлетели: рост составил 21,7%.

"В то самое время, когда наша индустрия масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили, автомобильный рынок в целом должен сократиться, причем не только в ЕС, но и во всем мире", - считает президент ACEA, генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Мэнли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171539
 
 
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