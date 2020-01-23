 Букмекеров и казино обяжут собирать данные о крупных ставках и выигрышах, – Минфин

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Отныне обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам", – сообщила Маркарова.

По словам министра, пороговая сумма для проверки в игорном бизнесе составит 30 тыс. грн.

"Порог такой низкий, потому что это сама по себе высокорисковая деятельность. То есть когда казино или лотерея принимает ставку или выдает выигрыш на сумму 30 тыс. грн и более, они должны собрать о клиенте информацию (паспорт, ИНН, банковские счета и т.д.) и передать это в службу Государственного финансового мониторинга", – пояснила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что такая практика работает во всех развитых странах, где разрешены те или иные виды игорного бизнеса.

Маркарова добавила, что в Украине такие компании сейчас находятся вне закона.

"Я надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет закон, который урегулирует их деятельность, и они станут полноценными субъектами финансового мониторинга", – добавила глава Минфина.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

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