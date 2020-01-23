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Все про:зарплата (641) Укрпочта (368) Смелянский (61)

 Глава "Укрпошты" получит за год 22 миллиона зарплаты

Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский ежемесячно получает 1 410 306,3 грн. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 млн грн.

Об єтом сообщает Суспильне, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному финансовому плану АО "Укрпошта" на 2020 год, плановые показатели фонда оплаты труда руководителя на год составляют 22 402 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование - 693 843 грн", - сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответ на запрос.

Глава Укрпошты получит за год 22 миллиона зарплаты 01

Таким образом его заработок в месяц составляет 1 410 306,3 грн.

По состоянию на январь 2020 "Укрпошту" возглавляет Игорь Смелянский. Как подчеркнули в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает наблюдательный совет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171533
 
 
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Он же сказал, что ему нужно кредиты выплачивать. Это вам каких-то детей нужно содержать, образование им оплачивать, стариков поддерживать, самим что-то кушать. Это все мусор. А у человека все серьёзно.
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Раптом заскучав за "товаришем" Сталіним, який би, почувши таке, взяв червоний олівець і написав: "Расстрелять!".
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на 22 000 000 гривен можно улучшить экономические показатели ключевых точек доставки в 50 раз
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