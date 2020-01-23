 Минэкономики проведет консультации с ЕС из-за запрета на ввоз курятины из Украины

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в ту сторону", – отметил торговый представитель Украины.

По словам чиновника, на этой и на следующей неделе мы запланированы консультации по этому вопросу в Брюсселе.

"К сожалению, из-за важности и срочности этого вопроса для Украины мы вынуждены приостановить работу по другим важным задачам сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. Надеюсь вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества", – добавил Качка.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы.

По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.