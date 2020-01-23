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 Новый тариф на распределение для "Львовгаза" в 2,5 раза меньше себестоимости

Принятый НКРЭКУ тариф на доставку для АО "Львовгаз" в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Львовгаз" составят 607,9 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Впервые за последние четыре года государственный регулятор сдвинул вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРС с мертвой точки. Из-за замороженных с 2017 года тарифов АО "Львовгаз" за последние три года понесло убытки в размере 1,55 млрд грн", – сказано в сообщении.

Финансовые результаты АО "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз", млн грн:

Новый тариф на распределение для Львовгаза в 2,5 раза меньше себестоимости 01

В компании подчеркнули, что принятие нового тарифа должно решить две главные проблемы для "Львовгаза": поднятие уровня заработной платы и погашение долгов за технологический газ. Так, из-за убыточного тарифа АО "Львовгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз".

"Однако утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Львовгаз" в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Львовгаз" составят 607,9 млн грн", – заявляют в компании.

Таким образом, новый тариф на распределение газа остается убыточным и не дает возможности поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров, сообщает "Львовгаз".

Кроме того, в компании указывают, что экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Львовгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей.

"Как следствие – угроза искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", – подчеркивается в сообщении.

АО "Львовгаз" отмечает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171528
 
 
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