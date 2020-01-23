 Арбитраж для инвесторов могут создать на основе коммерческого арбитража Торговой палаты, – Ковалив (обновлено)

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, мы определимся в ближайшие месяц-два. Одна опция – абсолютно новая структура. Но у нас же уже фактически есть коммерческий арбитраж. Он работает на уровне средних компаний. Но это не то, чего ожидают инвесторы. В то же время есть версия, что построить что-то с нуля легче, чем пробовать перезагрузить старый. Но посмотрим с точки зрения процедур, времени, затрат, как это лучше создать", – сказала Ковалив.

По словам Ковалив, Министерство юстиции уже наработало проекты изменений в законодательство для запуска такой структуры.

"Над этим сейчас работает Минюст, у министра Дениса Малюськи уже есть проекты наработок по внесению изменений в законодательство. Но мы еще пообщаемся с нашим юридическим сообществом и с теми украинскими юристами, которые являются арбитрами, и с арбитрами в других судах, чтобы им было интересно сюда приехать. Хотим создать инструмент, который будет легкий, удобный для бизнеса", – прокомментировала Ковалив.

При этом такие изменения не требуют поправок в Конституцию, отметила она.

"Как правило, каждая сторона выбирает по арбитру и они уже ищут третьего, договариваются. Если они не могут договориться, включается процедура административного надзора. Но идея – сделать его максимально гибким для бизнеса", – отметила Ковалив.

Как сообщалось, накануне в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал пакет предложений для иностранных инвесторов.

В том числе президент пообещал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на сумму $10 млн и больше, персонального "опекуна" и договор по английскому праву с правительством для инвесторов на сумму от $100 млн, а также создание специального арбитража в Украине.