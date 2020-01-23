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 Госспецсвязи передаст функции по пересылке экспресс-отправлений "Укрпоште"

Государственная служба специальной связи и защиты информации в рамках оптимизации структуры планирует передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи, передает БизнесЦензор.

Совместно с представителями Министерства инфраструктуры и во исполнение приказа министерства №824 от 22 ноября 2019 года "Об определении оператора почтовой связи по пересылке отправлений EMS" создана рабочая группа по передаче функций по пересылке отправлений EMS от Госспецсвязи к "Укрпоште".

"Таким образом, Госспецсвязи продолжает избавляться от несвойственных ей функций, оптимизирует свою работу и расходы", - отметили в Госслужбе.

Как сообщалось, Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171514
 
 
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