 Госспецсвязи передаст функции по пересылке экспресс-отправлений "Укрпоште"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи, передает БизнесЦензор.

Совместно с представителями Министерства инфраструктуры и во исполнение приказа министерства №824 от 22 ноября 2019 года "Об определении оператора почтовой связи по пересылке отправлений EMS" создана рабочая группа по передаче функций по пересылке отправлений EMS от Госспецсвязи к "Укрпоште".

"Таким образом, Госспецсвязи продолжает избавляться от несвойственных ей функций, оптимизирует свою работу и расходы", - отметили в Госслужбе.

Как сообщалось, Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку.