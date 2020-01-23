 Акционеры "Vodafone Украина" полностью переизбрали набсовет

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение оператора в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, численность набсовета акционеры решили установить в количестве семь человек.

Новыми членами набсовета оператора 4 декабря были назначены:

Ришад Алиев (от Preludium B.V.), с 2017 года и по настоящее время является заместителем финансового директора группы Azerconnnect, ранее - директор бухгалтерии и казначейства Azerfon;

Имран Ахмедзаде (от Preludium B.V.), с 2017 года и по настоящее время является финансовым директором Neqsol Holding Azerbaijan, а также членом совета директоров Nobel Oil Services (UK) Ltd.;

Юсиф Джаббаров (от Preludium B.V.), с 2015 года и по настоящее время является членом совета директоров Nobel Upstream, с 2018 года и по настоящее время - генеральным директором Neqsol Holding Azerbaijan;

Эмин Кемиров (от Preludium B.V.), с 2018 года и по настоящее время является руководителем юрпрактики Neqsol Holding Azerbaijan, ранее занимал должность главного менеджера юрпрактики "PwC Азербайджан";

Меридж Тунч (от Preludium B.V.), с 2018 года и по настоящее время является руководителем отдела человеческих ресурсов Neqsol Holding Azerbaijan. ранее был директором отдела человеческих ресурсов "Самсунг Электороникс".

Прекращены полномочия членов набсовета Рона Зоммера, Инессы Галактионовой, Алексея Корни, Джошуа Тулгана и Яцека Пассии.

При этом 27 декабря 2019 года акционеры ПрАО "ВФ Украина" переназначили текущий состав набсовета компании, а также дополнили его двумя членами:

Дженк Сердар (от Preludium B.V.), по настоящее время является членом совета директоров Bakcell, ранее занимал руководящие должности в Saudi Telecom Group;

Ратгебер Райнер (от Preludium B.V.), с 2019 года занимает должность главного исполнительного директора Bakcell, ранее работал на руководящих постах в Deutsche Telekom AG, был старшим вице-президентом в T-Mobile International AG, гендиректором в T-Mobile (Mobile Croatia), членом совета директоров в OTE Group в Греции и Румынии.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

Ранее NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100-процентную долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Preludium B.V. владеет 773 845 495 простыми именными акциями, что составляет 99% от общего количества голосующих акций ПрАО "ВФ Украина".

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является учредителем и 100-процентным владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль - 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.