 США ужесточили правила выдачи виз женщинам из-за "родового туризма"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP, передает БизнесЦензор.

Заявительницы, которые, по мнению консульских работников, прибывают в США в основном для того, чтобы родить, теперь будут рассматриваться как другие иностранцы, прибывающие в США для медицинского лечения. Они должны будут доказать, что едут на лечение и у них есть деньги, чтобы заплатить за него.

Госдепартамент планирует обнародовать новые правила 23 января. Они вступят в силу на следующий день.

Практика приезда в США для родов в основном легальна, хотя есть отдельные случаи, когда власти арестовывают операторов агентств по "родильному туризму" за мошенничество с визами или уклонение от уплаты налогов. Женщины часто честно заявляют о своих намерениях при оформлении виз и даже показывают подписанные контракты с врачами и больницами.

Администрация президента США Дональда Трампа ограничивает все формы иммиграции, но президента особенно беспокоит вопрос о гражданстве по праву рождения - каждый, кто родился в США, считается гражданином, согласно Конституции. Трамп выступал против этой практики и угрожал покончить с ней.

Регулирования туристических виз для беременных женщин - это один из способов решить эту проблему, однако поднимает вопрос о том, как офицеры будут определять, беременна ли женщина и может ли женщина получить отказ от пограничников на основе подозрения в беременности.