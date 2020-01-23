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 США ужесточили правила выдачи виз женщинам из-за "родового туризма"

США с 24 января 2020 года ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам, чтобы ограничить так называемый "родовой туризм".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP, передает БизнесЦензор.

Заявительницы, которые, по мнению консульских работников, прибывают в США в основном для того, чтобы родить, теперь будут рассматриваться как другие иностранцы, прибывающие в США для медицинского лечения. Они должны будут доказать, что едут на лечение и у них есть деньги, чтобы заплатить за него.

Госдепартамент планирует обнародовать новые правила 23 января. Они вступят в силу на следующий день.

Практика приезда в США для родов в основном легальна, хотя есть отдельные случаи, когда власти арестовывают операторов агентств по "родильному туризму" за мошенничество с визами или уклонение от уплаты налогов. Женщины часто честно заявляют о своих намерениях при оформлении виз и даже показывают подписанные контракты с врачами и больницами.

Администрация президента США Дональда Трампа ограничивает все формы иммиграции, но президента особенно беспокоит вопрос о гражданстве по праву рождения - каждый, кто родился в США, считается гражданином, согласно Конституции. Трамп выступал против этой практики и угрожал покончить с ней.

Регулирования туристических виз для беременных женщин - это один из способов решить эту проблему, однако поднимает вопрос о том, как офицеры будут определять, беременна ли женщина и может ли женщина получить отказ от пограничников на основе подозрения в беременности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171507
 
   
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