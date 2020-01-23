 Суд повторно обязал Нацбанк выплатить 130 миллионов собственнику банка Януковича

В решении суда отмечается, что вред причинен истцу путем незаконного лишения его корпоративных прав из-за принятия Нацбанком неправомерного решения в 2015 году об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

В свою очередь в пресс-службе НБУ заявили о планах подать апелляцию на повторное решение Хозяйственного суда Киева от 21 января, передает Интерфакс-Украина.

"Судебное решение не вступило в законную силу и после его получения Национальным банком будет обжаловано в апелляционном порядке в предусмотренный законодательством срок", – сообщили в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 4 марта 2019 года удовлетворил иск "Промышленной инновационной компании" и постановил взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных. Это решение затем подтвердил апелляционный суд.

Однако Верховный Суд 27 августа 2019 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и отменил соответствующие решения судов нижестоящих инстанций, отправив дело на повторное рассмотрение.

Напомним, в 2016 году ГПУ закрыла дело о выводе из "Радикал Банка" активов на 770 миллионов в связи с отсутствием состава преступления. Кроме того, был снят арест с имущества в уголовном производстве.

Полиция с декабря 2015 года расследовала факты злоупотребления руководством "Радикал Банка" и компании по управлению активами "АРБ Инвестменс", что привело к завладению средствами финучреждения в особо крупных размерах. Так, всего за день до введения временной администрации банк переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 млн.

НБУ отнес "Радикал Банк" к категории неплатежеспособных 9 июля 2015 года.

Согласно документам, найденным в "Межигорье" после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, "Радикал Банк" был связан с экс-президентом.

В частности, в 2010 году "Радикал" вместе с другим "семейным" банком – "УкрБизнес Банком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года "Радикал" начал обслуживать сотрудников "Танталита", компания также разместила здесь ценные бумаги. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

По данным НБУ, ключевым владельцем банка был гражданин Украины, вице-президент концерна "Укрросметалл" Александр Шпак, которому принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию".

Весной 2015 года формальными собственниками банка стали его менеджеры – глава правления Анри Веремейченко и сын главы набсовета Максим Шпак. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно владел 71% акций банка, Веремийченко – 20,0042%.