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 "Укрзализныця" продлит контракт с WOG на питание в поездах до конца марта (обновлено)

"Укрзализныця" создала рабочую группу, которая выберет компанию-поставщика услуг питания в скоростных поездах "Интерсити+". Пока этот конкурс заблокирован судебным решением из-за жалобы одной из компаний-претендентов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

В то же время "Укрзализныця" обратится к текущему поставщику услуг питания в скоростных поездах – WOG Cafe – с предложением пролонгировать соглашение до завершения отбора нового поставщика и заключения с ним соглашения, но не дольше, чем до 31 марта 2020 года.

За это время представители рабочей группы должны провести консультации с участниками последнего конкурса и рассмотреть их предложения.

"С учетом этой работы, "Украинской железнодорожной скоростной компанией" будет рекомендована одна компания с лучшим предложением для пассажиров и самыми выгодными условиями сотрудничества для государственного перевозчика. Ключевым критерием отбора будет качество и стоимость питания для клиентов "Укрзализныци", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171503
 
 
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