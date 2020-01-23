 "Укрэнерго" заблокировало выплаты собственникам домашних СЭС, – Герус

Об этом говорится в депутатском обращении главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в адрес руководства "УКрэнерго", передает БизнесЦензор.

Согласно документу, жители Тернопольской области, чьи хозяйства производят электроэнергию из альтернативных источников и продают ее по "зеленому тарифу" поставщику универсальных услуг (ПУП), с октября 2019 года не получают выплат. Так, объем расчетов с домохозяйствами за октябрь составил 0%.

"Такая ситуация, по имеющейся информации, сложилась из-за дефицита средств, которые могут быть направлены ПУП на расчеты с домохозяйствами, который был создан из-за задолженности перед ПУП со стороны НЭК "Укрэнерго" за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников", – сказано в обращении.

Так, за сентябрь 2019 года такие расчеты с ПУПами были проведены НЭК "Укрэнерго" только на 58%, а начиная с октября такие расчеты вообще не проводились.

В то же время глава комитета парламента обращает внимание, что уровень расчетов за с крупными компаниями за произведенную по "зеленому тарифу" электроэнергию намного выше.

Читайте также: НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству. ДОКУМЕНТ

Так, госпредприятие "Гарантированный покупатель" рассчиталось с промышленными электростанциями за ноябрь 2019 года на 80%, за декабрь – на 30% и выплатило авансовый платеж за января 2020 года в размере 350 млн грн.

"Таким образом, НЭК "Укрэнерго" обеспечило отсутствие задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" за сентябрь-октябрь 2019 года и намного более высокий уровень расчетов с ним за ноябрь 2019 года, в сравнению с задолженностью перед ПУП", – отмечается в документе.

При этом абсолютное большинство электроэнергии по "зеленому тарифу" производится крупными СЭС и ВЭС, которые принадлежат крупному бизнесу.

"Из этого следует вывод, что НЭК "Укрэнерго" фактически создает преференции крупному, в том числе олигархическому бизнесу за счет граждан - собственников малых "домашних" электростанций, несправедливо перераспределяя средства в пользу больших игроков рынка", – подчеркивается в обращении.

Глава комитета Верховной Рады также указывает, что такое рыночное поведение может содержать признаки злоупотребления монопольным положением, поскольку "Укрэнерго" наделено исключительным правом на сбор и распределение средств для поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

В связи с этим Герус просит "Укрэнерго" пояснить причины создания преференций в пользу крупных производителей электроэнергии по "зеленому тарифу", а также предоставить план ликвидации задолженности перед поставщиками универсальных услуг для дальнейших выплат долга собственникам "домашних" электростанций.