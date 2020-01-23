 Мировые центробанки оценят перспективы создания собственных цифровых валют

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Банка Англии, передает БизнесЦензор.

В группу, созданную "для обмена опытом", также вошел Банк международных расчетов (BIS).

Участники группы оценят варианты использования цифровых валют, экономические функциональные и технические моменты, а также поделятся знаниями относительно новой технологии.

Группу возглавят заместитель председателя Банка Англии Джон Канлиф, а также бывший член правления Европейского центрального банка Бенуа Кёре, который в настоящее время возглавляет инновационный хаб BIS.