 "Укрзализныця" получила 2,5 миллиарда прибыли, – Кравцов

Об этом рассказал руководитель компании Евгений Кравцов в интервью ВВС, передает БизнесЦензор.

"Предварительно, за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн. Больше нас зарабатывает только "Нафтогаз", - сказал Кравцов.

В то же время, он отметил, что если говорить о пассажирский сегмент, то потребность в финансировании только пригородного сообщения, чтобы обновить парк пригородных поездов, - это десятки миллиардов гривен.

"Пассажирские перевозки приносили $200-500 млн убытков в год для компании. Компания съедала свою амортизацию, не восстанавливала подвижной состав, износ которого составляет сейчас около 80%. Rомпания сейчас функционирует стабильно, но для того, чтобы улучшить качество, нам необходимы большие капитальные затраты", - добавил Кравцов.

В 2018 году чистая прибыль АО "Укрзализныця" составила 203,9 млн грн, что на 80% больше, чем в 2017 году.