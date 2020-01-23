 В Украине за год отремонтируют до 6000 километров дорог, – глава "Укравтодора"

Об этом сообщил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

По словам главы "Укравтодора", все будет зависеть от финансирования.

"У нас есть несколько сценариев. Первый, если мы говорим сугубо об увеличенном Дорожном фонде, то вместе с МФО (финансирование - 31,5 млрд грн из Дорожного фонда и около 5 млрд грн от МФО) планируем сделать около 1500 км дорог государственного значения и 2500 км местного значения. То есть суммарно 4000 км", - отметил Кубраков.

Второй сценарий включает еще 19,3 млрд грн для финансирования государственных дорог.

По словам Кубракова, на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два критично важных для "Укравтодора" законопроекта, внеся изменения в бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают нам возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование", - заявил Кубраокв.

Благодаря этому удастся отремонтировать еще 1000 км дорог (в сумме с местными - около 5000 км).

Еще один сценарий - дополнительное финансирование из госбюджета.

"Будут поступления в госбюджет, и мы надеемся, что часть этих денег сможем направить на ремонт дорог. Пока не хочу раскрывать все карты, скоро станет более понятно. За счет этого механизма мы хотим отремонтировать 6000 км дорог, 2500 из которых - местного значения. Именно 6000 км в 2020 году - наша амбициозная цель", - подытожил руководитель "Укравтодора".

В прошлом году было отремонтировано 850 км дорог государственного значения и 1500 км дорог местного значения.